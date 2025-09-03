Pour ou contre les tapirs ?

Pour

Donovan de Carnac : « Strictement herbivores et se nourrissant essentiellement de plantules, de fruits et de graines, les tapirs sont un exemple d’écologie pour nous tous. A commencer par les « mascus » fans de barbecue. »

Prune, de Cahors : « J’ai toujours adoré les tapirs, même s’il y a beaucoup d’autres pierres précieuses qui me plaisent. »

Steve, de Cergy : « Ils ne se mettent en couple que pour l’accouplement. Ils ont tout compris. »

Contre

Mathieu, d’Arthez-de-Béarn : « C’est pas parce qu’ils sont sympas que je vais leur dérouler le tapir rouge. Ne me remerciez pas pour le jeu de mots, c’est cadeau. »

Karine, de Chartres : « C’est un moyen de transport affreusement inconfortable et particulièrement lent. La dernière fois que j’en ai pris un, j’ai mis 12 minutes pour faire un kilomètre. Déso, je préfère l’avion. »

Jean-Claude, de Soissons : « C’est grâce à eux que j’ai appris à apprécier mon physique. »