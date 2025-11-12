Pour ou contre le col du fémur ?

POUR

Thomas, de Brest « Je suis à fond pour. Hélas, il n’est jamais programmé au Tour de France alors que quasiment chaque année on a droit au col du Galibier ou au col du Tourmalet. Je ne suis pas complotiste mais j’ai l’impression que le col du fémur dérange les autorités. »

Raymond, de Thonon-les-Bains « Pour. Déjà que je n’ai pas de col de l’utérus, on ne va pas en plus m’enlever celui-là ! »

Sarah, de Meulan « Je suis en couple avec mon col du fémur depuis 12 ans et il est bien moins violent et misogyne que tous les hommes que j’ai rencontrés dans ma vie. »

CONTRE

Sylvie, de Vernouillet « Je suis contre. Avec la vie qu’on mène, on n’a plus le temps de repasser les cols en plus de faire la cuisine et le ménage. »

Sofia, de Lyon « Il n’est pas fiable et finit toujours par se casser, j’ai l’impression que même les chevilles de Neymar sont plus solides. »

Patrick, de Lens « Je déteste la ville de Fémur malgré son château et ses vins. Les gens sont coincés et il n’y a même pas la mer. Autant aller en vacances à Charleville. »