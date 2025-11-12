France
Pour ou contre le col du fémur ?
Le col du fémur a toujours divisé les Français. Mais pour notre rédaction, il n’existe aucun sujet tabou. Nous avons donc osé demander leur avis à nos lecteurs.
POUR
Thomas, de Brest « Je suis à fond pour. Hélas, il n’est jamais programmé au Tour de France alors que quasiment chaque année on a droit au col du Galibier ou au col du Tourmalet. Je ne suis pas complotiste mais j’ai l’impression que le col du fémur dérange les autorités. »
Raymond, de Thonon-les-Bains « Pour. Déjà que je n’ai pas de col de l’utérus, on ne va pas en plus m’enlever celui-là ! »
Sarah, de Meulan « Je suis en couple avec mon col du fémur depuis 12 ans et il est bien moins violent et misogyne que tous les hommes que j’ai rencontrés dans ma vie. »
CONTRE
Sylvie, de Vernouillet « Je suis contre. Avec la vie qu’on mène, on n’a plus le temps de repasser les cols en plus de faire la cuisine et le ménage. »
Sofia, de Lyon « Il n’est pas fiable et finit toujours par se casser, j’ai l’impression que même les chevilles de Neymar sont plus solides. »
Patrick, de Lens « Je déteste la ville de Fémur malgré son château et ses vins. Les gens sont coincés et il n’y a même pas la mer. Autant aller en vacances à Charleville. »
Les plus consultés
-
SociétéIl y a 1 semaine
Face au VIH, les autorités sanitaires recommandent aux français d’éjaculer dans leur coude
-
PolitiqueIl y a 6 jours
Sébastien Lecornu a rencontré Nicolas Sarkozy pour le supplier d’échanger leur place
-
Au delà du PériphériqueIl y a 2 semaines
Il parvient à résoudre les problèmes d’embouteillage grâce à de multiples coups de klaxon
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
Comme l’exige son rôle, Gérald Darmanin ira chaque soir lire une histoire à Nicolas Sarkozy
-
SociétéIl y a 1 semaine
À court de problèmes personnels, elle commence à sortir avec un barman
-
PolitiqueIl y a 7 jours
Jordan Bardella confond encore le Parlement européen et les locaux de CNews
-
SociétéIl y a 5 jours
Elle est soulagée d’avoir lavé ses pesticides avec des polluants éternels
-
PolitiqueIl y a 1 semaine
Pour perturber le sommeil des autres détenus, Nicolas Sarkozy lit à voix haute “le Temps des tempêtes”