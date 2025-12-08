Transports
Pour ou contre les feux rouges ?
Comme toujours, Le Gorafi n’a pas peur de s’intéresser aux sujets qui fâchent. Aujourd’hui, nous abordons le délicat sujet des feux rouges, remis à l’honneur par Louis Sarkozy.
POUR
Donovan, de Carnac : « Je suis daltonien donc j’adore les feux rouges parce que je les vois tous verts, ça me fait gagner un temps fou. »
Chiara, de Brest : « J’aime bien le concept des feux rouges mais je pense qu’ils n’existent pas, c’est une légende urbaine. J’ai grandi à Naples et ça ne me dit rien du tout. »
Mathilde, de Montgeron : « J’adore les feux rouges. Désormais, à chaque fois que je m’y arrête, je pense pendant une minute trente à Louis Sarkozy, ça me met la pêche pour toute la journée. »
CONTRE
Gabriel, de Blagnac : « Les feux rouges, c’est comme les préservatifs et les médicaments, ça déresponsabilise complètement les gens. »
Karim, de Tarbes : « Il faudrait remplacer tous les feux rouges par des dos d’âne et des ronds-points, on en manque cruellement en France. »
Brigitte, de Malakoff : « C’est encore un faux débat instauré par les médias pour éviter de parler des vrais problèmes et pour invisibiliser la sortie du livre de Nicolas Sarkozy. »
