Pour ou contre la vie après la mort ?

Pour

Charlotte de Bourg-en-Bresse : «J’ai perdu mon frère récemment, et j’ose espérer que je le retrouverai dans l’au-delà pour qu’il me rende les 2000 balles qu’il me doit.»

Marc de Saumur : «La perspective d’être réincarné en dictateur ou en courtier en assurances m’excite énormément.»

Karim de Rennes : «J’aime beaucoup l’idée de me décomposer dans une boîte en bois et d’être lentement dévoré par des asticots. »

Contre

Jonathan de Perpignan : «J’ai déjà vécu une expérience de mort imminente en vivant 2 ans à Beauvais et je ne souhaite pas réitérer.»

Jordan de Lyon : «Pas sûr de supporter la vie éternelle, jdéjà que j’ai pas réussi à aller au bout d’Interstellar»

Micheline de Sète : «Plutôt crever.»