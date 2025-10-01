Pour ou contre les Grands Anciens ?

POUR

Donovan, de Carnac : «Ph’nglui mglw’nafh Cthulhu R’lyeh wgah’nagl fhtagn. ‘fhalma nog shugg»

Sylvie d’Ajaccio : « s’uhn h’mg, zhro nggnaiih ‘ai ah sll’ha ooboshu f’syha’h, n’gha ilyaaor Tsathoggua nilgh’ri.»

Myriam, de Châteauroux : « Chaugnar Faugn ‘fhalma ooboshu ftaghu hrii geb y-ilyaa

nnnvulgtm k’yarnak ahog, shtunggli ep li’hee vulgtlagln.»

CONTRE

Julie, de Brest : « Dans sa maison de R’lyeh, le mort Cthulhu attend en rêvant. »

Claude, d’Arcarchon : « La Chose est indescriptible ; il n’existe pas de langage pour de tels abîmes de folie hurlante et immémoriale, de telles contradictions étranges de toute matière, de toute force et de tout ordre cosmique. »

Julie, de Saint-Chamont : « Mon Dieu ! Il n’est pas étonnant qu’un grand architecte soit devenu fou, sur la Terre.»