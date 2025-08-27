Pour ou contre les propositions subordonnées circonstancielles de concession ?

POUR

Mathias, de Bourg-lès-Valence : « Encore que je ne me sois pas souvent laissé tenter par leur utilisation, je les adore »

Sylvie, de Tourcoing : « Je les aime beaucoup mais je ne pense pas qu’elles soient assez populaires pour remporter la présidentielle en 2027, à moins qu’elles ne fassent équipe avec Michel-Edouard Leclerc »

Bernadette, de Castelnaudary : « Je les aimais beaucoup quand j’étais jeune, bien que je leur eusse toujours préféré les subordonnées circonstancielles d’opposition »

CONTRE

Francis, d’Aubagne : « Le gars qui osera utiliser ce truc devant moi n’est pas encore né. La dernière fois qu’un type a essayé de m’embrouiller avec de belles phrases, je lui ai fait voir du pays »

Clément, de Flins-sur-Seine : « Je suis contre à 100%. Comme le disait fort justement Staline : « Faire des concessions, c’est le début des emmerdes » »

Florine, de Pantin : « Pauvre France. Encore une polémique vaine pour éviter de parler des vrais sujets comme les chemtrails ou la saison 8 de Commissaire Marleau, mais personne n’est dupe. »