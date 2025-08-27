Société
Pour ou contre les propositions subordonnées circonstancielles de concession ?
Comme toujours, Le Gorafi ne craint pas d’aborder les sujets qui divisent les Français. Nous sommes donc partis à leur rencontre pour connaître leur avis sur un sujet brûlant.
POUR
Mathias, de Bourg-lès-Valence : « Encore que je ne me sois pas souvent laissé tenter par leur utilisation, je les adore »
Sylvie, de Tourcoing : « Je les aime beaucoup mais je ne pense pas qu’elles soient assez populaires pour remporter la présidentielle en 2027, à moins qu’elles ne fassent équipe avec Michel-Edouard Leclerc »
Bernadette, de Castelnaudary : « Je les aimais beaucoup quand j’étais jeune, bien que je leur eusse toujours préféré les subordonnées circonstancielles d’opposition »
CONTRE
Francis, d’Aubagne : « Le gars qui osera utiliser ce truc devant moi n’est pas encore né. La dernière fois qu’un type a essayé de m’embrouiller avec de belles phrases, je lui ai fait voir du pays »
Clément, de Flins-sur-Seine : « Je suis contre à 100%. Comme le disait fort justement Staline : « Faire des concessions, c’est le début des emmerdes » »
Florine, de Pantin : « Pauvre France. Encore une polémique vaine pour éviter de parler des vrais sujets comme les chemtrails ou la saison 8 de Commissaire Marleau, mais personne n’est dupe. »
Les plus consultés
-
SociétéIl y a 2 semaines
N’ayant ni diplôme, ni compétences, il devient agent immobilier
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
Budget – Le ministère de l’éducation nationale va supprimer 100 000 élèves à la rentrée
-
Au delà du PériphériqueIl y a 6 jours
Drame – En partance pour Niort, il suit son GPS et arrive à Niort
-
Au delà du PériphériqueIl y a 2 semaines
Pour lutter contre le surtourisme, des SDF vont être installés sur la dune du Pilat
-
LoisirsIl y a 1 semaine
Pierre-Édouard Stérin lance une Smartbox “week-end romantique et fécondation en Dordogne”
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
La personne qui a visionné l’intégralité de la vidéo Youtube de François Bayrou était François Bayrou
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
Gérald Darmanin annule une visite en prison après avoir appris que les détenus pouvaient voir la lumière du jour
-
Monde LibreIl y a 2 semaines
Israël affirme que les journalistes abattus étaient armés de crayons très pointus