Pour ne pas être capturé, un espion parisien croque sa capsule de gluten

C’était encore une mission périlleuse confiée à Enguerrand de Mobrac, agent secret français aux multiples surnoms : “La Termite Rouge” mais également “Le spectre de Montreuil”, “Boboyoga”, ou encore “0011” en hommage à son arrondissement natal. Le but : infiltrer une base secrète du Cartel de Sincelejo et y voler les plans d’un missile nucléaire enfermé dans un coffre au niveau -30. Un travail délicat puisque ce sont pas moins de 8000 m2 de locaux s’étalant sous terre, protégés par des rayons lasers, des pièges mortels, des chiens d’attaque et 1800 soldats d’élite que l’agent spécial devait se dépêcher d’arpenter en moins de 10 minutes.

Une broutille pour le meilleur espion de sa génération qui pénètre rapidement le système de ventilation en se pliant en 12 grâce à une pose de yoga vinyasa. Un début de mission confortable, mais une fois sorti du conduit d’aération, les choses se gâtent. Alors qu’il traverse le plafond d’une salle remplie de capteurs de mouvements en utilisant une trottinette à ventouses, Enguerrand fait accidentellement tomber près de 16 kilos de boulgour oubliés dans ses poches. Un geste malheureux qui déclenche aussitôt l’alarme et le verrouillage des issues dans tout le complexe. Piégé comme un rat, l’homme choisit de jouer le tout pour le tout et d’utiliser ses techniques de camouflage en se roulant en boule à l’intérieur d’un Tote Bag « Radio Nova ». Immédiatement repéré et encerclé par plus de 50 gardes, Enguerrand de Mobrac décide alors d’en finir pour de bon en avalant près de 8 mg de gluten cachés dans sa dent creuse. Un geste désespéré pour ce parisien pur souche qui fait aussitôt exploser son corps en projetant l’intégralité de ses organes sur près d’1 kilomètre.

Un sacrifice malheureux qui selon des sources internes a été salué ce matin par le chef des services secrets Mr ****** ************ ainsi que par l’entièreté de ses collègues qui se sont empressés d’honorer sa mémoire en vidant chacun l’intégralité d’une bouteille de Kombucha sur le sol.