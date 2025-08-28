Qui est Lionel, ce collègue qui vous envoie des mails dès le 27 août ?

Il commence ses mails par “j’espère que tu as passé de bonnes vacances” même si ses collègues sont encore en vacances. Ces derniers contiennent plusieurs bullet points, des pièces jointes, des passages en gras et se terminent invariablement par “belle journée”. Il met régulièrement en copie vos N+1 “pour garder une trace” et relance dès le lendemain s’il n’a pas eu de réponse dans la journée.

C’est l’inventeur de la phrase “tu prends ton aprem”. C’est un jeudi de novembre 2005 que Lionel a eu l’idée de cette phrase qu’il utilise depuis trois fois par semaine. Une formule qui lui a assuré la notoriété et permis de se faire haïr de millions de collègues à travers le monde. Selon certains, il aurait également participé à la conception de la blague : “tu tombes toujours malade les vendredis toi ! Je plaisante !”

Il consulte ses mails le dimanche. Cela lui permet de “s’avancer”, d’envoyer des courriels pendant le week-end et d’avoir plusieurs questions à poser lors de la réunion hebdomadaire d’équipe du lundi matin afin qu’elle dure plus longtemps. À l’issue de celle-ci, il relance toutes les personnes qui ne lui ont pas répondu la veille en commençant ses messages par “sauf erreur de ma part”.

Il déjeune tous les mardis au self, à l’atelier “cuisine du monde”. Les autres jours, il amène ses propres plats préparés qu’il fait réchauffer dans le micro-onde de l’entreprise et qu’il mange devant son ordinateur en regardant des rediffusions des combats de MMA. Ses favoris sont les carbonaras et la blanquette de volaille.

Il vous demande si “vous avez vu le match”. Il est fan de football, de tennis, de handball et de rugby à cinq. Si vous appréciez aussi un de ces sports, il vous enverra régulièrement des articles de l’Équipe et si vous êtes un homme, il fera souvent la blague “si tu mets ta meuf en cloque maintenant, t’auras les congés paternité pendant l’euro !”

