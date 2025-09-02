Connect with us

Une DRH demande son fiancé en mariage en lui proposant un « process pour rendre son couple aligné avec ses objectifs »

Une DRH a proposé à son compagnon « un CDI amoureux avec une période d’essai jusqu’à la signature du contrat de mariage ». Et pour réussir ladite période d’essai, l’heureux élu devra valider chaque étape du rétroplanning.

« Je sens que mes vibrations pour toi pourraient matcher avec les miennes sur le long terme ». C’est par ces mots émouvants que Charlotte, DRH de 37 ans, a introduit sa déclaration à Yohan, 39 ans, avant de lui proposer « un CDI amoureux via un process pour rendre son couple aligné avec ses objectifs ». Il s’agira pour lui, pendant sa période d’essai, de privilégier les projets en co-construction, de travailler en synergie avec sa moitié et de veiller à implémenter un esprit corporate entre les deux membres du couple. Sa compagne ne s’interdit d’ailleurs pas d’engager un facilitateur en intelligence collective « pour se donner plus de chances que ça débouche sur du win-win. » Enfin, il faudra que Yohan pivote son mindset car Charlotte en est certaine : « Sans ambition, on ne va nulle part : c’est seulement en changeant de paradigme qu’il pourra upgrader son couple. »

Un amour planifié de A à Z

Yohan s’est également vu distribuer un rétroplanning avec des étapes régulières à valider. Il devra aussi participer à plusieurs séminaires de gestion de conflit et de communication non violente pour mieux anticiper la vie à deux. Quelque peu réticent au départ, il s’est laissé gagner par l’enthousiasme de sa compagne et son penchant pour les « process » : « Je me faisais une autre idée de l’amour, quelque chose d’un peu plus spontané mais je dois reconnaître que la méthode est très efficiente. La preuve, j’ai déjà validé la première étape : trouver trois qualités à sa femme et les répéter à haute voix plusieurs fois par jour. » Puis d’ajouter dans un sourire : « Bon avec tout ça on n’a plus le temps de faire l’amour mais j’imagine que ça viendra dans un 2e temps. »

Pas question toutefois de se relâcher après le mariage. En cas de non-respect de la fiche de poste de Yohan, Charlotte a déjà indiqué qu’elle n’hésiterait pas à monter un lourd dossier et à le convoquer pour un entretien préalable au licenciement de sa fonction de mari. 

