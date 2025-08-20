L’eau tiède devrait arriver dès janvier 2026 dans les salons de coiffure grâce à un dispositif extrêmement ingénieux : le robinet mélangeur, un système qui permet de mélanger l’eau chaude et l’eau froide afin de fournir une eau à température réglable et de l’ajuster facilement en fonction des préférences de chacun. Certains salons seront même équipés d’un mitigeur, c’est-à-dire d’une seule manette qui permet de réguler le débit et la température de l’eau en contrôlant simultanément les deux sources. Pour Rachel, coiffeuse depuis quinze ans à Coubert (77), c’est un immense soulagement : « Si ça se trouve, certains clients demanderont peut-être d’eux-mêmes un shampoing ! ». Selon une première étude, l’arrivée de l’eau tiède devrait permettre d’éviter 350 000 brûlures du cuir chevelu au 2e degré par an, et 26 200 hydrocutions.

D’autres nouveautés à venir ?

Ce nouveau dispositif sera peut-être accompagné à terme d’une autre nouveauté : des bacs en plastique un peu plus confortables qui ne scient plus le cou en deux et qui permettent même de ressortir du salon de coiffure sans torticolis. Mais le prototype est seulement à l’essai et ne devrait pas voir le jour avant un moment. « C’est un système extrêmement complexe qui risque de prendre des années » confirme un des ingénieurs en charge du projet. De nombreux professionnels sont d’ailleurs dubitatifs, comme Cyril, coiffeur à Lons-le-Saunier : « Honnêtement, je n’y crois pas, ça m’étonnerait qu’on y arrive ». Certains clients n’y tiennent d’ailleurs pas, comme Mireille 77 ans : « Si je ressors du coiffeur sans avoir mal au cou, je n’aurai plus l’impression d’être allée chez le coiffeur. »

Ce qui est certain en tout cas, c’est qu’aucun changement n’est prévu pour les conversations. Elles concerneront toujours à 86,4% la météo, à 13,5% les prochaines vacances et à 0,1% l’impact de la Critique de la raison pure de Kant sur la doctrine empiriste.

Photo : Photo de Kampus Production