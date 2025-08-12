N’ayant ni diplôme, ni compétences, il devient agent immobilier

Le nouvel employeur de Laurent F. raconte avoir été séduit dès la réception de son CV : “Il avait vraiment le profil parfait : un bac technologique loupé 2 fois, une année non terminée en fac de sociologie… Et au niveau des hobbies c’était très bien aussi, il avait noté “jeux vidéo, football, cinéma, surtout la saga Avengers” nous explique le directeur de l’agence. Il poursuit “De toute façon, il n’a pas de salaire, il est payé uniquement à la commission, j’ai rien à perdre !”.

Pour Laurent, le déclic s’est fait lorsque sa femme l’a quitté : “Elle m’a dit que j’étais vraiment bon à rien, que je passais mon temps à glander à la maison, en me promenant d’une pièce à l’autre avec un air ahuri… C’est là que j’ai compris que j’avais tout pour faire un agent immobilier moyen”. Après quelques vérifications sur Internet, Laurent a découvert qu’il ne lui manquait aucune compétence pour se lancer dans cette carrière : “Au début, j’ai dû bosser pour comprendre la différence entre le salon et la salle à manger, mais au bout de quelques mois j’avais saisi. Après pour tout ce qui est calcul, j’y comprends rien, mais il y a un logiciel qui fait tout. Moi j’ai qu’à marcher dans des logements, avec des lunettes de soleil sur la tête, et ouvrir les portes des pièces en disant leur nom.”

D’autres carrières disponibles pour ces profils atypiques ?

Laurent nous explique les raisons de ses échecs scolaires : “Je pense que je suis HPI, comme Franck Gastambide, c’est pour ça que l’école, c’est pas fait pour moi. Le travail non plus d’ailleurs. Donc agent immobilier c’était comme une vocation.”. Mais d’autres carrières sont ouvertes à des profils comme celui de Laurent, comme nous le dévoile un conseiller de France Travail : “Évidemment, lorsque l’on a aucun talent particulier, on pense à une carrière d’agent immobilier. Mais on peut tout à fait devenir également conseiller bancaire. Bien qu’en ce moment, la tendance pour les véritables incompétents, c’est plutôt de devenir coach en développement personnel, ou copywriter sur LinkedIn”.