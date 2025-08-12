Société
Test – Imagine-t-on le général de Gaulle ?
Charles de Gaulle a tellement marqué la vie politique française qu’on se demande souvent ce qu’il aurait fait de son vivant, quitte à l’instrumentaliser. Alors, qu’en est-il ? Imagine-t-on le général de Gaulle ? Faites le test pour le savoir.
