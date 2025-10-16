Société
TEST – Avez-vous la vue qui baisse ?
PolitiqueIl y a 1 semaine
Emmanuel Macron va cacher 5 tickets d’or permettant à un Français de devenir Premier ministre
PolitiqueIl y a 6 jours
Pour faciliter l’entrée et la sortie des Premiers ministres, Emmanuel Macron installe une immense chatière à Matignon
CultureIl y a 1 semaine
Panini annonce la sortie de l’album des Premiers ministres sous Emmanuel Macron
PolitiqueIl y a 1 semaine
Afin de réconcilier tous les partis, le prochain Premier ministre sera un appareil à raclette
PolitiqueIl y a 1 semaine
Back Market propose désormais le reconditionnement des anciens Premiers ministres
FranceIl y a 6 jours
Furieux de ne pas avoir eu de prix Nobel, Donald Trump annule l’accord de paix de Gaza
PolitiqueIl y a 7 jours
Fact-check : Faut-il dire “mardi en huit” ou “dans deux gouvernements Macron” ?
PolitiqueIl y a 3 jours
Pour gagner en popularité, Sébastien Lecornu intègre un Labubu à son gouvernement