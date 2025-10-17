Selon une étude, 85% des parisiens sont contre

D’après une étude menée par l’IFOP entre janvier 2024 et octobre 2025, à la question “Êtes-vous contre ?”, 85% des parisiens répondent “Oui”, 6% répondent “Non, par principe” tandis que les 9% restants répondent “Non mais vous allez me foutre la paix, je hais les sondages !”. Une évolution inquiétante par rapport à 2017 puisque les parisiens n’étaient à l’époque que 77% à se déclarer “Contre”, 18% “en désaccord profond” et 15% “farouchement opposés”.

Clément, 29 ans, nous confie être contre depuis 2018. “C’est scandaleux. Vous imaginez si tout le monde faisait pareil ? Ce serait la porte ouverte à toutes les fenêtres” explique-t-il furibond. Même son de cloche du côté de Clotilde, 32 ans. “C’est une question de principe. Si on commence à laisser passer tout et n’importe quoi, demain ils nous prendront ça, puis ça, puis ça” s’emporte-t-elle en remontant progressivement sa main sur son bras gauche. De son côté, Maria, 45 ans, avoue être plus nuancée. “On ne peut pas toujours s’opposer à tout et je me battrai jusqu’au bout contre ceux qui pensent le contraire” explique-t-elle, avant de partir manifester “contre la hausse des trucs”.

Une étude qui dans l’ensemble n’a pas réellement convaincu puisque 85% des parisiens viennent de signer une pétition en ligne visant à s’opposer radicalement à sa diffusion.