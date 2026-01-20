Sondage : environ 95% des français sont contre les approximations ou un truc dans le genre

L’étude a été menée auprès d’un échantillon de 1000 ou peut-être 1500 français âgés de 15 à 65 ans à moins que ce ne soit des français âgés de 25 à 34 ans, allez savoir. Pour être il faudrait vérifier en ligne car c’est ce que recommandent les experts ou peut-être les universitaires, enfin des gens qui connaissent et maîtrisent le sujet, vous avez l’idée, enfin bon après, nous ce qu’on en dit…

Le sondage est en revanche très clair et affirme que le pourcentage de personnes contre les approximations est de 95. Quoique maintenant que vous le dites, on se demande si ce ne serait pas plutôt 65, voire 35… Ce qui est sûr c’est qu’il y a un 5 dedans. Mais bon si on s’est trompés et que vous avez la moindre plainte vous pouvez nous écrire directement à [email protected]. À moins que ce ne soit [email protected] ? Dans tous le cas, vous serez dédommagés avec un an d’abonnement gratuit au site. Ou peut-être seulement 3 jours, il faut qu’on se renseigne.