Société
Sondage : environ 95% des français sont contre les approximations ou un truc dans le genre
Selon un récent sondage ou une étude – on est plus très sûrs – 95% des français seraient contre les approximations ou un truc dans le genre.
L’étude a été menée auprès d’un échantillon de 1000 ou peut-être 1500 français âgés de 15 à 65 ans à moins que ce ne soit des français âgés de 25 à 34 ans, allez savoir. Pour être il faudrait vérifier en ligne car c’est ce que recommandent les experts ou peut-être les universitaires, enfin des gens qui connaissent et maîtrisent le sujet, vous avez l’idée, enfin bon après, nous ce qu’on en dit…
Le sondage est en revanche très clair et affirme que le pourcentage de personnes contre les approximations est de 95. Quoique maintenant que vous le dites, on se demande si ce ne serait pas plutôt 65, voire 35… Ce qui est sûr c’est qu’il y a un 5 dedans. Mais bon si on s’est trompés et que vous avez la moindre plainte vous pouvez nous écrire directement à [email protected]. À moins que ce ne soit [email protected] ? Dans tous le cas, vous serez dédommagés avec un an d’abonnement gratuit au site. Ou peut-être seulement 3 jours, il faut qu’on se renseigne.
Les plus consultés
-
SociétéIl y a 1 semaine
Au vu de l’actualité internationale, l’OMS déconseille vivement d’arrêter l’alcool en janvier
-
SociétéIl y a 2 semaines
Les amateurs de brioche des Rois aux fruits confits seront désormais fichés S
-
SociétéIl y a 2 semaines
WhatsApp – Elle envoie « Happy Nouilles Year » sur son groupe de travail et perd son emploi
-
MediasIl y a 2 semaines
Distrait, Bernard Arnault rachète un média qui lui appartenait déjà
-
Monde LibreIl y a 2 semaines
Donald Trump bombarde le Groenland et capture un pingouin
-
CultureIl y a 2 semaines
Pour transpirer les kilos pris pendant les fêtes, il décide de regarder le spectacle de Marie s’infiltre
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
En burn-out, Sébastien Lecornu annonce à Donald Trump être à la tête d’un puissant cartel de drogue
-
HoroscopeIl y a 2 semaines
Horoscope du 5 janvier 2026