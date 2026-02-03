Pour ou contre la météo à 30 jours avec un indice de fiabilité de 0,2/5 ?

POUR

Donovan, de Carnac : « Je me sens moins bête quand je rate tous mes paris sportifs de la semaine. »

Cécile, de Viroflay : « 0,2/5 de fiabilité, c’est pas si mal que ça. C’est largement au-dessus des prévisions de prospérité d’Emmanuel Macron pour la France. »

Mireille, de Sucy-en-Brie : « C’est toujours utile de savoir bien à l’avance quel temps il ne fera pas dans 30 jours. »

CONTRE

Karim, de Bordeaux : « Je vais déjà sur le site de Météo France plus de 30 fois par jour, j’ai peur que ça décuple mon addiction. »

Meriam, de Saumur : « Encore un faux débat pour éviter de parler des vrais sujets, comme la raclette végétarienne ou le championnat du monde de lancer de tongs. »

Quentin, de Brest : « On doit déjà se taper toute la propagande sur le réchauffement climatique…j’suis pas complotiste mais je sens que l’idée derrière tout ça, c’est de nous préparer à la Troisième Guerre Mondiale. »