Loisirs
Pour ou contre la météo à 30 jours avec un indice de fiabilité de 0,2/5 ?
Régulièrement, nous avons droit à des prévisions météo à 5 jours avec un indice de fiabilité de 2/5. Faudrait-il aller plus loin ? Vos avis sont partagés sur cette épineuse question.
POUR
Donovan, de Carnac : « Je me sens moins bête quand je rate tous mes paris sportifs de la semaine. »
Cécile, de Viroflay : « 0,2/5 de fiabilité, c’est pas si mal que ça. C’est largement au-dessus des prévisions de prospérité d’Emmanuel Macron pour la France. »
Mireille, de Sucy-en-Brie : « C’est toujours utile de savoir bien à l’avance quel temps il ne fera pas dans 30 jours. »
CONTRE
Karim, de Bordeaux : « Je vais déjà sur le site de Météo France plus de 30 fois par jour, j’ai peur que ça décuple mon addiction. »
Meriam, de Saumur : « Encore un faux débat pour éviter de parler des vrais sujets, comme la raclette végétarienne ou le championnat du monde de lancer de tongs. »
Quentin, de Brest : « On doit déjà se taper toute la propagande sur le réchauffement climatique…j’suis pas complotiste mais je sens que l’idée derrière tout ça, c’est de nous préparer à la Troisième Guerre Mondiale. »
