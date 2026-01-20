Le nouveau “Monopoly Gaza” ne contiendra qu’une seule rue

Après “Monopoly Disney”, “Monopoly Bretagne” ou “Monopoly Mario”, une toute nouvelle édition du célèbre jeu de plateau s’apprête à voir le jour : “Monopoly Gaza”. Une version un peu particulière puisque le jeu mettra à l’honneur le territoire palestinien dans son état le plus strict. “Ceux qui ont suivi l’actualité de 2025 seront ravis” commente le PDG d’Hasbro, Chris Cocks, le sourire jusqu’aux oreilles. “Nous avons même créé de nouveaux pions pour coller au mieux à l’univers de la Palestine” poursuit-il en montrant un caillou, un bol vide, une petite tente du Croissant Rouge et une roquette avec un chapeau.

Un souci du détail impressionnant qui ne s’arrête pas là puisque pour la première fois, le jeu ne contiendra qu’une seule rue. Une case indispensable pour terminer la partie et d’autant plus difficile à acquérir que chaque joueur pourra retirer la totalité des maisons et immeubles construites dessus en tombant sur l’une des 38 cases “Tir chirurgical” disséminées sur le plateau. Les traditionnelles gares seront également remplacées par les cases “Mur de l’Est”, “Mur de l’Ouest”, “Mur du Nord” et “Mer Méditerranée”. Une direction artistique cohérente puisqu’en plus de tous ces changements, le plateau ne comportera pas non plus de case “Départ”.

Cette nouvelle édition très attendue par les fans devrait sortir en même temps qu’une autre version elle aussi en rapport avec l’actualité : “Monopoly Sarkozy”. Un jeu permettant pour la première fois des parties “accélérées” puisque chaque joueur touchera automatiquement 1,5 million d’euros dès le début de la partie et pourra sortir de la case Prison en faisant un nombre compris entre 1 et 12.

