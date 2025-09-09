Politique
Après Gaza, une flottille humanitaire est en route vers François Bayrou
La mobilisation grandit autour de l’ancien premier ministre fraîchement débarqué.
Ce matin, le port de Gênes était au centre de tous les regards. En effet, c’est depuis la ville italienne que la flottille s’est lancée à la rescousse de l’ancien président du Modem. Une mobilisation qui fait suite aux images terribles du béarnais à l’Assemblée nationale après l’échec du vote de confiance “ C’est affreux ce qu’il se passe dans l’indifférence générale. Quand j’ai vu cette mine déconfite, j’ai immédiatement organisé une collecte, je n’ai pas eu besoin de convaincre les gens. Il m’a suffit de dire « François Bayrou” témoigne Daniela, une militante italienne avec une seule dread au milieu du crâne.
Du côté des associations, on a fait comme on a pu pour rassembler le plus de provisions possible en peu de temps, mais difficile tant la tâche semble titanesque “ ça fait des mois qu’on alarme que François manque de tout : charisme, discernement, soutien politique, intégrité et j’en passe. Que fait l’ONU ? Que fait le gouvernement Macron ?” alerte Luigi, président de l’association Urgence François.
Pour l’instant, les grands États européens semblent fermer les yeux face à la violence de la déconvenue reçue par l’ancien premier ministre. Mais la Cour pénale internationale a décidé de se réunir pour statuer sur le cas du maire de Pau. “ Voir quelqu’un avec autant de désespoir dans les yeux pendant que tout un peuple saute de joie, quelle sauvagerie” témoignait d’ailleurs ce matin Ingrid, qui travaille dans la précieuse institution.
Crédits : Youtube/Franceinfo
