Alors que son parti avait perdu les dernières élections législatives, refusant de nommer un Premier ministre correspondant aux attentes des urnes, provoquant la plus grande instabilité de la Ve République, jetant la démocratie dans le trouble, le président a préféré nommer un septième Premier ministre de droite. “Personne ne s’attendait à ce qu’un Premier ministre de droite succède pour la septième fois à un autre Premier ministre de droite” a commenté un éditorialiste qui affirme que le nouveau Premier ministre de droite n’est cependant pas le même que les autres précédents Premiers ministres de droite même s’ils ont souvent appuyé une politique de droite avec des ministres de droite avec une vision sur les droits humains de droite.

De son côté, Gabriel Attal, qui fut le 4e Premier ministre de droite d’Emmanuel Macron, a estimé que le président aurait dû écouter les urnes en nommant un négociateur de droite pour discuter avec toutes les formations politiques de droite pour mieux organiser la prochaine nouvelle politique de droite et ainsi, rendre plus lisible l’action de droite du président.

Photo Getty