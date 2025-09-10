François Bayrou dessine un doigt d’honneur dans le ciel lors d’un dernier voyage en Falcon

« Au début, on croyait que c’était une colombe, un signe de paix… puis on a réalisé que c’était un majeur parfaitement tendu », raconte un automobiliste coincé sur le périphérique. Les photos postées sur les réseaux sociaux confirment un tracé « d’une précision chirurgicale », selon les experts de Météo France.

Interrogé, François Bayrou assume : « C’était un geste symbolique, une façon de dire au revoir à mes détracteurs, aux journalistes, et à tous ceux qui pensent que le train Intercités Bayonne-Paris peut remplacer un Falcon. »

François Bayrou a finalement atterrit au Bourget après avoir brûlé l’intégralité du kérosène, avant de revenir à la réalité et de se rendre à la Gare Montparnasse pour rentrer à Pau comme le simple citoyen qu’il est désormais.