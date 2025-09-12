Sondage – La nomination de Sébastien Lecornu était souhaitée par -12% des Français

-12% des Français rêvaient de voir Sébastien Lecornu en chef du gouvernement. C’est le résultat choc d’un sondage Ipsos paru ce matin dans Le Parisien. Dans ce même sondage, on apprend également que -38% des personnes interrogées ont hâte de savoir de quels ministres sera composé son gouvernement. -47% souhaiteraient que Rachida Dati en fasse partie, contre -73% pour Gabriel Attal, -99% pour Bruno Le Maire et -3457% pour Manuel Valls. A noter que 98% des Français n’avaient jamais entendu parler de Sébastien Lecornu avant sa nomination comme Premier ministre et que 34% d’entre eux pensaient qu’il s’agissait d’un ancien candidat de Top Chef et 42% d’un joueur de padel.

Des motifs d’espoir

Si le score est loin d’être flatteur pour le tout nouveau Premier ministre, il est toutefois assez bon si on le compare au pourcentage de Français qui souhaiteraient qu’Emmanuel Macron aille au bout de son mandat (-66%). 78% des Français voient d’ailleurs Sébastien Lecornu faire « aussi bien que Michel Barnier et François Bayrou » et 57% pensent même qu’il marquera davantage l’histoire que Lucie Castets.

Ce n’est pas la première fois qu’un homme politique obtient un score de popularité négatif. En 2017, déjà, -43% des Français souhaitaient que François Hollande se représente à la présidentielle.