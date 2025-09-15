Son véritable nom est Sébastien Bayrou

Petit neveu de l’ancien Premier ministre, Sébastien Bayrou a tout fait pour cacher son lien de parenté avec le président du MoDem, allant même jusqu’à se faire refaire les oreilles et quitter la ville de Pau. Pour parfaire son déguisement, Sébastien Bayrou décide de se lancer en politique sous le pseudonyme de “Sébastien Lecornu”. Détail amusant : “Sébastien Lecornu” est l’anagramme parfait de “Viré dans deux semaines” pour peu qu’on soit dyslexique et un peu optimiste.

Il dort avec une peluche de Bruno Retailleau

Soumis aux terreurs nocturnes, Sébastien Lecornu est obligé avant chaque dodo de lire l’intégralité du Nécronomicon, écouter la playlist “16 heures de crissements d’ongles sur du crépis” (Deezer) et se lover contre sa peluche grandeur nature de Bruno Retailleau en l’appelant “Mon précieux”. Mimi.

Il a déjà vu 264 fois le film Pattaya

Grand amateur de 7ème art, Sébastien Lecornu est détenteur de deux records du monde puisqu’il est le premier à être allé voir 264 fois en salle le film “Pattaya” mais également à être allé voir 1 fois en salle le film “Papa Mobile” (avec Kad Mérad). Un palmarès impressionnant qui lui vaudra d’être invité personnellement à l’avant-première du remake 2025 d’un film culte : “Un Uber pour Tobrouk”.

Il est le co-fondateur des Yamakasi

Connu dans le milieu du parkour sous le pseudonyme de Loubar2LaStreet, Sébastien Lecornu a co-créé le crew des Yamakasi en 1999 avec ses compars de toujours Idriss dit « Joufflu » et Pierre-Yvon de Melignac dit « Dompé ». Malheureusement, il abandonne la troupe en 2007 après s’être blessé bêtement en tentant un triple backflip carpé entre les stands « Fromage » et « Dessert » de la cantine de l’ENA.

Il a déjà bu de la St Yorre “pour voir ce que ça fait”

Selon plusieurs témoins, Sébastien Lecornu aurait été surpris à boire plusieurs shots de St Yorre pendant l’Université d’été Renaissance 2022. Un acte inconscient qui l’aurait immédiatement poussé à se couvrir de ridicule en vomissant pendant 12 heures de suite dans ses chaussures avant de mordre un sanglier à la jugulaire et de dire LA Wifi. Un incident que le principal intéressé déclare “regretter aujourd’hui” ce qui ne l’empêchera pas de récidiver 2 ans plus tard, au même endroit, avec du Danao.