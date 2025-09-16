Sébastien Lecornu propose de supprimer l’eau chaude et l’électricité chez les anciens Premiers ministres

Sur le perron de Matignon, le nouveau Premier ministre a rendu officiel le bruit qui courait depuis longtemps : « Non seulement je vais abolir les avantages des anciens Premiers ministres, mais en plus je vais proposer devant l’Assemblée nationale qu’on leur supprime l’eau chaude et l’électricité ! Il n’y a pas de raison que des hommes et femmes politiques sans emplois ne vivent pas la vie des vrais chômeurs » a-t-il terminé en confiant en off s’être déjà acheté un réchaud et un gros plaid pour sa future démission dans quelques semaines.

Ce qui est qualifié par certains de réformes populistes, ne devrait pas s’arrêter là. En effet, selon une source proche de l’Élysée : « Pour satisfaire la gauche, Sébastien Lecornu va annoncer qu’il renonce à habiter dans l’hôtel particulier de Matignon et qu’il vivra désormais dans une chambre d’hôtel Formule 1 de Romainville, plein nord, avec vue sur le parking. Ses repas seront eux aussi revus à la baisse, il va promettre de ne se nourrir plus que d’une canette de 8.6 et d’une Pasta Box ».

L’entourage de M. Lecornu confesse cependant que le Premier ministre ne renoncera pas à sa protection policière ni à celle de ses prédécesseurs. Protection policière « qui se résume en général à un gendarme qui tient un parapluie au-dessus de la tête de l’ancien ministre pour le protéger des crachats des Français » souligne ce proche de Matignon, qui nous apprends que Jacques Chirac coûte encore 6,50 euros par an à l’État, car sa famille réclame que sa tombe soit arrosée à la Toussaint avec de la Corona.