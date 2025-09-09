À peine démis de ses fonctions, François Bayrou promet de « tout casser le 10 septembre »

Ne comptez pas sur François Bayrou pour broyer du noir et s’enfoncer dans la morosité. Si le désormais ex-Premier ministre a perdu, à une large majorité, le vote de confiance qu’il avait sollicité sur l’état des finances publiques, il est plus que jamais décidé à agir. Invité sur BFM TV ce matin, il a exhorté les Français à « en finir avec la politique honteuse de Macron et la France des privilèges » et a prévenu : « Ceux qui accepteront des postes dans un nouveau gouvernement sont des social-traîtres. » Très remonté, l’éphémère Premier ministre promet de « tout casser le 10 septembre » et ajoute que son principal objectif sera de « démolir un maximum de vitrines » et de « mettre des baffes. »

Détermination et radicalité au programme

Le maire de Pau a ensuite précisé sa stratégie : « Il faut que la France soit à genoux et totalement ruinée pour provoquer un électrochoc salutaire, il ne faut surtout pas avoir peur de la dette ! ». Puis d’ajouter qu’il faudrait absolument « brûler les maisons de retraite et poser quelques bombes artisanales dans les quartiers riches. » Le président du MoDem n’exclut pas non plus de se présenter à l’élection présidentielle de 2027 pour redresser la France de manière radicale avec une équipe de combat composée notamment d’Elisabeth Borne et de Michel Barnier.

À l’issue de son interview, il a entonné l’Internationale dans la rue avant de repartir au volant d’un tracteur-bélier spécialement confectionné pour l’occasion.