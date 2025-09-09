Emmanuel Macron destitué à dix-sept reprises la nuit dernière dans la tête de Jean-Luc Mélenchon

Un emballement institutionnel qui interroge fortement dans la majorité. “Nous ne pouvons accepter de telles pratiques dans notre démocratie” a de son côté tempéré Aurore Bergé qui accuse Jean-Luc Mélenchon de tentation autoritaire en rêvant chaque nuit qu’il va destitué le président de la République. Mathilde Panot, elle, estime au contraire qu’il s’agit là d’une preuve de bonne santé des institutions qui fonctionnent même dans le cadre très nébuleux et complexe des songes du grand patron de LFI. Interrogé au réveil lors d’une conférence de presse improvisée, Jean-Luc Mélenchon a cependant rejeté les accusations d’autoritarisme pour une simple pratique rugueuse de la politique.

Capture d’ecran: YB/LFI