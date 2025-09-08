Certains y voient le chant du cygne de François Bayrou. À peine quelques minutes après son départ de Matignon, l’ex-Premier ministre a soumis un texte de loi à l’Assemblée nationale afin de rendre le 25 mai férié, jour de son anniversaire. L’occasion de rendre hommage à ses 9 mois au poste de chef du gouvernement, marqués par son action mémorable.

L’annonce a de quoi surprendre, quelques jours après avoir proposé la suppression de deux jours fériés pour remplir les caisses de l’État. “Pour ne pas creuser inutilement la dette, le 25 mai sera férié, mais pas chômé”, explique l’ex-Premier ministre. Dans les faits, il s’agira d’une journée de solidarité pour les salariés, qui reversont directement leur salaire à François Bayrou.

Ce nouveau jour férié sera l’occasion de se remémorer les meilleurs moments de son mandat, de son absence à Mayotte après le passage du cyclone Chido à l’affaire Bétharram. À cette occasion, des extraits de ses plus beaux discours seront prononcés en versions abrégées devant tous les Burger King de France.

Génie incompris de son époque, François Bayrou souhaite que son action continue d’éclairer la politique française tels les 200 à 400 milliards de soleils dans le système solaire. “Et un milliard, comme chacun sait ici, c’est 1000 millions”, a-t-il conclu avec la sagesse qui le caractérise.