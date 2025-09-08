Il perd toute trace de son caméléon après l’avoir posé devant Olivier Faure

C’est un militant totalement désemparé que nous retrouvons à la sortie du siège du Parti Socialiste. Loïc Virzon, 32 ans, était venu assister à une conférence de presse donnée par les cadres du Parti au sujet de la crise, accompagné de Patrick, son caméléon casqué du Yémen. Mais alors qu’il pose ce dernier devant Olivier Faure pour faire une photo avec lui, Patrick disparaît subitement sous ses yeux. “Il est passé du vert au rose, avant de devenir complètement transparent !” raconte-t-il encore sous le choc. “J’ai commencé à le chercher partout et puis, voyant qu’il était vraiment invisible pour tout le monde, je me suis dit que j’allais plutôt chercher mon caméléon”.

Pendant plus de 2h30, Loïc fouille recoin après recoin l’intégralité des locaux du PS, sans succès. “Je n’ai rien trouvé : ni Patrick, ni Olivier Faure, ni même d’autres militants, personne.” regrette-t-il, amer. “À un moment j’ai vu un meuble bouger. J’ai cru que c’était lui, mais en me rapprochant, je me suis rendu compte que c’était juste Jean-Christophe Cambadélis qui était en train de voler le fond de caisse du parti en le cachant sous son pull” poursuit-il, avant de partir coller des avis de recherche sans photo dans tout l’arrondissement.

Une disparition soudaine qui n’est pas sans rappeler l’histoire de « Didoune », cette pieuvre observée par des plongeurs et qui avait totalement disparu des radars après avoir pris la forme d’Olivier Dussopt.

Crédits : Youtube/TF1.