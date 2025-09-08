Kick achète les droits de diffusion de la motion de censure contre François Bayrou

“Ce sera extrême, violent et absolument sans pitié”. La plateforme de streaming a annoncé la couleur après sa volonté de diffuser la motion de censure contre le Premier ministre. “Notre public aime les défis, quand les streamers se mettent en danger et repoussent les limites” explique le porte-parole de Kick. « Rarement on aura vu quelqu’un se faire humilier en direct par plusieurs centaines de personnes sans pouvoir s’échapper ». Face aux critiques sur une violence décomplexée et de l’impact d’un tel spectacle sur les plus jeunes qui seraient tentés de reproduire des motions de censure dans la vie de tous les jours (avec les dangers inhérents), Kick reste sur la défensive. “Tout est mis en scène, chorégraphié et la vie de François Bayrou n’est jamais mise en danger” a-t-elle souligné tandis que le Premier ministre terminait un premier stream ininterrompu composé de 8 interventions dans 8 télés différentes en moins de 18 heures sans dormir ni manger.