Politique
Kick achète les droits de diffusion de la motion de censure contre François Bayrou
La plateforme de streaming controversée a annoncé qu’elle diffusera en exclusivité la motion de censure déposée contre François Bayrou. Reportage.
“Ce sera extrême, violent et absolument sans pitié”. La plateforme de streaming a annoncé la couleur après sa volonté de diffuser la motion de censure contre le Premier ministre. “Notre public aime les défis, quand les streamers se mettent en danger et repoussent les limites” explique le porte-parole de Kick. « Rarement on aura vu quelqu’un se faire humilier en direct par plusieurs centaines de personnes sans pouvoir s’échapper ». Face aux critiques sur une violence décomplexée et de l’impact d’un tel spectacle sur les plus jeunes qui seraient tentés de reproduire des motions de censure dans la vie de tous les jours (avec les dangers inhérents), Kick reste sur la défensive. “Tout est mis en scène, chorégraphié et la vie de François Bayrou n’est jamais mise en danger” a-t-elle souligné tandis que le Premier ministre terminait un premier stream ininterrompu composé de 8 interventions dans 8 télés différentes en moins de 18 heures sans dormir ni manger.
Les plus consultés
-
SociétéIl y a 5 jours
N’ayant pas retrouvé goût à la vie grâce au trail, il se lance dans le triathlon
-
PolitiqueIl y a 7 jours
Dette publique – François Bayrou assume l’entière responsabilité des Français
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
Emmanuel Macron aurait déjà une liste de 17 politiciens incompétents pour remplacer François Bayrou
-
EconomieIl y a 2 semaines
Afin de renflouer les caisses de l’État, le gouvernement va embaucher 5000 brouteurs
-
SociétéIl y a 2 semaines
Pour ne pas être capturé, un espion parisien croque sa capsule de gluten
-
SociétéIl y a 2 semaines
Qui est Lionel, ce collègue qui vous envoie des mails dès le 27 août ?
-
PolitiqueIl y a 3 jours
En cas de destitution, François Bayrou n’exclut pas de se lancer en politique
-
MediasIl y a 2 semaines
Télévision – Pour son premier JT au 20h de France 2, Léa Salamé recevra Léa Salamé