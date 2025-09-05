En cas de destitution, François Bayrou n’exclut pas de se lancer en politique

Alors qu’il était en plein live sur Youtube pour un épisode de son podcast, François Bayrou est apparu visiblement touché par la question de @Joue2LotteDu78. “Monsieur Bayrou, que feriez-vous si le président de la République décidait de vous lâcher ?” lit-il d’une voix monotone en buttant sur chaque syllabe. Une question à laquelle l’homme de 74 ans a souhaité apporter une réponse claire. “Vous savez, je ne pourrai pas rester premier ministre toute ma vie. Ce dont je suis sûr, c’est qu’une fois mon travail accompli, j’ai bien l’intention de faire quelque chose de totalement différent. De la politique par exemple. Ou du paddle. Je ne sais pas encore.” explique-t-il tout guilleret avant de taper “comment connaître son bord politique ?” dans Google.

Interrogé en détail sur le programme qu’il compterait proposer s’il avait un jour accès à un poste à responsabilité, François Bayrou fait la moue. “Je crois que je commencerai certainement par alléger les charges des travailleurs et à redonner aux jours fériés leur lettres de noblesse” explique-t-il en s’avachissant dans son pouf les pieds sur son bureau, tout en lançant des petits pimousses dans les airs. “Je pense que je lancerais aussi de larges mesures afin de réformer l’école en profondeur et que je m’occuperai enfin du problème des retraites tout en essayant de satisfaire tout le monde et de ne pas être excluant. M’enfin tout ça c’est hypothétique, on n’y est pas encore hahaha !” ajoute-t-il en éclatant de rire d’un air malicieux.

Un projet fou et profondément humaniste que François Bayrou compte “sincèrement mener à bien” une fois qu’il aura enfin vu le bout des 40 000€ de travaux déployés pour faire construire un immense doigt d’honneur en bronze sur le toit de la mairie de Pau.

