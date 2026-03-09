Portrait – Qui est “Missy”, le missile balistique qui représentera Israël à l’Eurovision ?

Israël a dévoilé ce mercredi matin l’artiste chargée de la représenter durant l’Eurovision 2026 : “Missy”, un missile balistique IRBM de 12 mètres de long à ogive explosive, moteurs-fusées à propergols liquides et guidage satellite. “Missy a tout ce qu’il faut pour représenter Israël : une silhouette élancée, des millions de vues sur les réseaux sociaux et une personnalité sulfureuse qui, même si elle divise, ne laisse personne indifférent.” a déclaré le ministre de la Culture et des Sports israélien Miki Zohar lors d’une conférence de presse. Puis d’ajouter : “Missy est peut-être encore jeune mais je peux vous assurer que correctement poussée, elle a le potentiel d’aller très très loin et de tout défoncer !”

D’après son agent, le colonel Katz, Missy interprétera une chanson “puissante” et “haute en couleurs” intitulée “Iron Heart (My Tactical Love)”. Un morceau composé pour l’occasion et qui devrait “toucher en plein cœur la plupart des pays présents”. Au niveau de la chorégraphie, bien que peu d’éléments aient fuité pour le moment, on sait néanmoins que 75 choristes intégralement peints en gris incarneront avec virtuosité le célèbre dôme de fer. Enfin, selon des sources internes, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou devrait aussi être de la partie et prendre possession de la scène par la force pour effectuer un solo de flûtiau à coulisse pendant 50 minutes.

Une artiste “multicasquette” qui ne sera pas la seule à disputer la première place puisque pour la première fois depuis sa création, la Palestine participera également au concours et sera représentée par “Titou”, un caillou de 5 cm avec un chapeau.

Crédits : Assem Borkar via Pexels.