Après Paris, choisie comme cadre pour Pokemon X et Y, c’est au tour de Grenoble d’être mise en lumière par les développeurs du jeu vidéo incontournable. Un hommage vibrant rendu à la France, comme l’explique James Chen, responsable du développement de la franchise. “On voulait s’éloigner de l’image romantique et luxueuse de la capitale, pour offrir un univers plus authentique aux joueurs”, explique-t-il en triturant les peluches de Pikashit et Sevroli, les nouvelles mascottes du jeu.

Comme dans les autres opus, le joueur débutera la partie en choisissant le Pokémon qui l’accompagnera tout au long de ses aventures. “Le héros pourra opter pour Bulbeuhzarre, le Pokémon plante, Salameth, le Pokémon de type feu ou Cannapuce, un pokémon hybride de type eau et un peu plante aussi”, explique le responsable du développement.

Les jeunes aventuriers devront ensuite intégrer un gang pour entraîner leur équipe et faire évoluer leurs Pokémon. Quelques nouveautés attendent les joueurs, notamment les pensions qui seront remplacées par des prisons où les Pokémon pourront devenir encore plus dangereux, ou encore le rival du héros, qui n’est autre que le ministre de l’Intérieur. Un combat final qui s’annonce épique, s’enthousiasme James Chen.

Contacté par nos journalistes, le maire de Grenoble, Éric Piolle, s’est dit ému par cet hommage rendu au patrimoine et au savoir-faire local.

Le Gorafi lance son journal papier avec du contenu 100% inédit ! Cliquez ici pour le recevoir chez vous. C’est un must-have pour votre salon ou vos toilettes.

Crédits photo : Picture alliance via GettyImages.