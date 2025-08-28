Monde Libre
Israël dément la famine à Gaza et vante les bienfaits nutritionnels des cailloux
Les responsables israéliens contredisent fermement le rapport remis par l’ONU.
Un mensonge abject : tels sont les mots de Benyamin Netanyahou pour décrire l’état de famine à Gaza, déclaré par l’ “Organisation Islamiste des Nations Unies” d’après ses dires. Le Premier ministre israélien dénonce une odieuse campagne de propagande dans le but de nuire à son projet de rétablir la paix au Moyen-Orient.
Selon lui, le peuple palestinien croulerait sous les vivres et serait simplement trop difficile. “Nous serions heureux de leur donner des idées de recettes à préparer avec des cailloux et du sable”, propose généreusement le Premier ministre. Des aliments riches en oligo-éléments tels que le fer ou le magnésium, parfaits en salade de gravats ou en crumble de terre.
Pour prouver sa bonne foi et fournir suffisamment de vivres pour nourrir toute la population, Benyamin Netanyahou s’est engagé à détruire les bâtiments encore debout dans les meilleurs délais.
Vivement préoccupé par la situation, Emmanuel Macron a déclaré qu’il reconnaîtra l’état de famine à Gaza dès le mois de février 2027.
