Monde Libre
Moscou dénonce l’intrusion du territoire de la Pologne sur la trajectoire de plusieurs drones
Les autorités polonaises affirment que le pays retrouvé sur le trajet des appareils envoyés par la Russie ne visait pas l’espace aérien des drones envoyés par Moscou. Une version qui peine à convaincre le Kremlin.
Moscou ne décolère pas après la découverte d’un pays européen sur la trajectoire de plusieurs de ses drones qui visaient des cibles stratégiques. Dans un communiqué, Vladimir Poutine, appelle ses alliés à la tenue d’une réunion en urgence, estimant que « la violation délibérée de l’espace aérien des drones et des missiles envoyés par la Russie est une provocation à grande échelle ».
Depuis l’annonce de l’incident avec la Pologne, le Kremlin dit avoir renforcé la sécurité de ses drones avec le déploiement de plusieurs avions à la frontière pour éviter toute nouvelle incursion du territoire polonais sur les axes empruntés par ses missiles et ses drones.
À Moscou, la population se dit inquiète, craignant une escalade avec la Pologne. « Si les Européens continuent d’intercepter nos drones avec leur territoire, que vont-ils faire ensuite ? Les intercepter avec des villes ? Ou pire, des civils ? » déclarait ce matin une Moscovite interrogée sur un marché.
Moscou envisage une série de sanctions dissuasives contre les pays européens qui continueront de placer délibérément leur territoire sur la trajectoire des drones. « En cas de nouvel incident, nous mettrons tout en œuvre pour mettre hors d’état de nuire tout territoire qui viendrait frapper les armes lancées par Russie » a déclaré Vladimir Poutine pour rassurer la population.
