Donald Trump renomme le “Ministère de l’Agriculture” en “Ministère des Doubles Whoppers”

Donald Trump vient de signer ce matin un décret visant à rebaptiser le ministère de l’Agriculture en Ministère des Doubles Whoppers. Un geste chargé de faire rayonner à l’international le “savoir-faire millénaire des agriculteurs américains en matière de fast-food.”. “Agriculture, ça veut tout et rien dire. Nous avons les bœufs les plus virils au monde, les burgers les plus gras du planisphère et ça transparaissait pas du tout dans le titre” a critiqué le président Donald Trump, avant de croquer goulûment dans un Triple Whopper Jalapeños avec supplément cheddar les deux pieds sur son bureau.

Peu après la signature du décret présidentiel, les termes “Department of agriculture” ont été intégralement supprimés de l’ensemble des documents officiels ainsi que de la façade même du ministère. Une action dont se félicite Brooke Rollins, désormais secrétaire d’État aux Double-Whoppers. “Et ce n’est que le début” scande-t-il d’un air triomphant. “Connaissant l’ambition de Donald Trump, je ne serai pas surpris que ce département monte en gamme pour devenir le “Ministère du Royal Deluxe”.

Une “guerre contre le politiquement correct” que le président américain ne semble pas vouloir stopper de sitôt puisque selon des sources internes, ce dernier songerait également à rebaptiser le ministère des transports en “Ministère des déportations”.