Ayant mal calculé la rotation de la Terre, Jésus revient dans l’océan Atlantique

Il est 7h15 du matin (GMT) ce lundi 15 septembre lorsqu’une gigantesque traînée lumineuse apparaît sur les radars de l’Agence Spatiale Européenne (ESA). Pensant d’abord à une météorite, l’équipe du professeur Kowalski tombe des nues en découvrant à la place du supposé fragment de roche, un homme d’une trentaine d’années, barbe hirsute et toge immaculée, fendant le ciel à la vitesse de l’éclair, un sourire bienveillant sur le visage. Un moment suspendu et plein d’allégresse qui s’interrompt brutalement, l’Individu Volant Non Identifié se crashant à plus de 400 km/h au beau milieu de l’océan Atlantique, à 230 km de Tenerife.

Déployés en urgence autour de la zone du crash, les gardes-côtes espagnols font deux constatations glaçantes. La première : l’eau de mer a intégralement disparu pour laisser place à du pinot noir bon marché sur un rayon de 22 km. La deuxième, encore plus surprenante : aucun corps n’a été découvert sur le site, en amont ou vers le large. “Nous avons observé au télescope des trous de 6 pouces dans les pieds et les mains de l’individu. C’est sûr que ça ne doit pas être très pratique pour nager le crawl” analyse le professeur Kowalski, la tête dans les mains, visiblement troublé.

Placée sous surveillance prolongée par l’armée espagnole, française et britannique, la zone du crash baptisée “Nazareef” pourrait, selon plusieurs spécialistes, voir l’individu remonter d’ici 3 jours. En attendant, le coin a également été renommé “Le creuset de Saint-Pierre” par les pêcheurs locaux après que le nombre de dorades ramenées à terre depuis l’incident a été miraculeusement multiplié par 12.