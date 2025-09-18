Monde Libre
Ayant mal calculé la rotation de la Terre, Jésus revient dans l’océan Atlantique
Mauvaise journée pour le fils de Dieu qui a complètement loupé son retour en atterrissant accidentellement dans l’océan Atlantique. Récit.
Il est 7h15 du matin (GMT) ce lundi 15 septembre lorsqu’une gigantesque traînée lumineuse apparaît sur les radars de l’Agence Spatiale Européenne (ESA). Pensant d’abord à une météorite, l’équipe du professeur Kowalski tombe des nues en découvrant à la place du supposé fragment de roche, un homme d’une trentaine d’années, barbe hirsute et toge immaculée, fendant le ciel à la vitesse de l’éclair, un sourire bienveillant sur le visage. Un moment suspendu et plein d’allégresse qui s’interrompt brutalement, l’Individu Volant Non Identifié se crashant à plus de 400 km/h au beau milieu de l’océan Atlantique, à 230 km de Tenerife.
Déployés en urgence autour de la zone du crash, les gardes-côtes espagnols font deux constatations glaçantes. La première : l’eau de mer a intégralement disparu pour laisser place à du pinot noir bon marché sur un rayon de 22 km. La deuxième, encore plus surprenante : aucun corps n’a été découvert sur le site, en amont ou vers le large. “Nous avons observé au télescope des trous de 6 pouces dans les pieds et les mains de l’individu. C’est sûr que ça ne doit pas être très pratique pour nager le crawl” analyse le professeur Kowalski, la tête dans les mains, visiblement troublé.
Placée sous surveillance prolongée par l’armée espagnole, française et britannique, la zone du crash baptisée “Nazareef” pourrait, selon plusieurs spécialistes, voir l’individu remonter d’ici 3 jours. En attendant, le coin a également été renommé “Le creuset de Saint-Pierre” par les pêcheurs locaux après que le nombre de dorades ramenées à terre depuis l’incident a été miraculeusement multiplié par 12.
Les plus consultés
-
PolitiqueIl y a 1 semaine
En souvenir de son action pour la France, François Bayrou instaure un nouveau jour férié
-
PolitiqueIl y a 1 semaine
Le président qui se disait ni de gauche ni de droite nomme un septième Premier ministre de droite
-
CultureIl y a 2 jours
Mort à 89 ans du journaliste Steven du célèbre duo Peter et Steven
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
En cas de destitution, François Bayrou n’exclut pas de se lancer en politique
-
PolitiqueIl y a 1 semaine
À peine démis de ses fonctions, François Bayrou promet de « tout casser le 10 septembre »
-
PolitiqueIl y a 1 semaine
Il perd toute trace de son caméléon après l’avoir posé devant Olivier Faure
-
SociétéIl y a 2 semaines
Sa bonne humeur des vacances ne survit pas plus de trois secondes à sa première réunion
-
SciencesIl y a 1 semaine
Les artères coronaires rejoignent le mouvement Bloquons Tout : 150 000 morts