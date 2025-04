Décès du pape François – Le Vatican demande d’attendre “au moins 3 jours pour être sûr”

C’est une journée noire pour les chrétiens du monde entier. Le pape François, 88 ans, vient de nous quitter dans la nuit de dimanche à lundi. Un drame que les cardinaux du Vatican ont tout de même décidé de nuancer, à commencer par Felipe, bras droit du souverain pontife : « Inutile de s’emballer. La nouvelle est choquante, certes, mais si la Bible nous a bien appris quelque chose, c’est qu’il peut se passer énormément de choses en trois jours », explique-t-il avant de lancer son chronomètre sur son iPhone XVI.

Afin de marquer l’évènement, un écran à LED placé au-dessus du Saint-Siège diffusera 24h/24, et ce pendant trois jours, un gigantesque compte à rebours. Des caméras infrarouges seront quant à elles braquées sur le corps du Saint-Père afin de filmer en temps réel le réveil de Sa Sainteté. Enfin, la musique Samba de Janeiro sera jouée automatiquement à plein volume via des enceintes de 2 fois 4000 watts une fois que le pape François sera revenu d’entre les morts et sortira sur son balcon pour saluer ses fidèles.

Dans le cas où rien ne se passerait au bout de 72 heures, le Vatican a déclaré s’autoriser à attendre 24 heures de plus afin de laisser le souverain pontife se reposer un peu plus, suite à son séjour difficile à l’hôpital Gemelli.