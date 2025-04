C’est une atmosphère très paisible qui règne ce matin dans cette banlieue romaine, malgré la mort inattendue de l’un de ses plus célèbres habitants. François (son prénom a été modifié) était en effet à la tête d’une secte réputée à l’échelle aussi bien locale qu’internationale, si l’on en croit certaines études.

L’Académie française définit une secte comme un groupe de personnes adhérant aux enseignements d’un maître à penser ; c’est précisément ce qui distinguait François, reconnu comme une figure intellectuelle incontournable de la région. Ses voisins le décrivent comme un homme sans histoire, attentif et à l’écoute, mais avec certaines limites : « Il pouvait passer des heures à vous écouter, mais si vous étiez un tant soit peu féministe ou homosexuel, il savait subtilement vous faire comprendre qu’il valait mieux s’éclipser. Un vrai Sagittaire ! » nous confie un adepte avant de continuer : « François était un vrai pilier dans notre communauté, il attirait les foules comme Osiris ou Mylène Farmer en leur temps. »

Des notaires du monde entier se rejoignent dans le village afin de travailler sur la fortune de François, qui s’élève à 2 000 milliards d’euros. Une coquette somme qui compte beaucoup de biens immobiliers et de petites figurines. « C’était un collectionneur, François, mais il partageait tout », nous confie un de ses disciples, avec un trémolo dans la voix. « Souvent, il se mettait à son balcon le dimanche pour nous parler du roman qu’il lit en boucle. C’est passionnant de l’écouter et ça permet de se changer les idées. C’est l’histoire d’un homme qui vit en tongs. Ça me rappelle mon voyage à Bali », continue son amie, elle aussi très émue.

Une chose est sûre : même après sa mort, François continue à vivre dans le cœur de sa petite communauté, qui reste très soudée. Sa famille et ses amis ont souhaité organiser des funérailles en toute intimité sur la place du village dans les prochains jours.