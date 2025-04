Élisabeth Borne salue le courage du pape François “qui continue de travailler après 88 ans, lui”

À 88 ans et malgré son hospitalisation, le pape François reste un bourreau de travail. La preuve : entre une séance de rééducation et une oxygénothérapie, il n’est pas rare de le voir célébrer une messe ou prier pour des enfants malades. “C’est un modèle de résilience pour nous tous, affirme Élisabeth Borne. Visiblement, Dieu est un meilleur guide spirituel que la CGT”

Fustigeant les salariés “qui s’écoutent un peu trop” et demandent une retraite anticipée au moindre cancer, Élisabeth Borne aimerait que les Français prennent un peu plus exemple sur le Pape. “Est-ce que vous avez déjà entendu le Saint-Père se plaindre parce qu’il avait peur de ne jamais pouvoir profiter de sa retraite avec son conjoint ou ses petits-enfants ? Jamais !”

Alors que la rumeur enfle sur sa possible renonciation, le Pape refuse pour l’instant de quitter son poste et ses fidèles. Un dévouement qui émeut l’ex Première ministre aux larmes. “Malgré une double pneumonie, on peut toujours compter sur lui, et c’est ce qui manque à nos salariés en France : l’amour de leur métier. Imagine-t-on le Pape François demander un mi-temps thérapeutique pour aller faire des cures thermales à Thonon-les-Bains et s’envelopper d’algues aux frais des contribuables ?”

Pour autant, le Pape François est loin de détrôner Jean-Paul II dans le cœur de l’ex-Première ministre : “Un homme qui meurt pendant l’exercice de ses fonctions et ne perçoit aucun salaire, évidemment que ça me fait rêver”.