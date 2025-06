Baccalauréat 2025 – Qui est Théo, cet embryon de 8 semaines qui passe le bac en candidat libre ?

C’est affublé d’un cordon ombilical, d’un placenta mou et d’un petit cartable que Théo J., 8 semaines de gestation, va affronter les épreuves du baccalauréat 2025. Ce petit prodige au QI de 162 fait déjà la fierté de Nathalie, sa maman, enceinte jusqu’au cou. “Dès que j’ai vu ce petit point flou à l’échographie, j’ai su qu’il avait un truc en plus” raconte-t-elle, pétrie d’amour. Quand on lui demande si on peut être à la fois surdoué et avoir une vie sociale, Nathalie fait la moue. “Mon petit Théo est très en avance pour son âge mais c’est vrai qu’en 2 mois de révisions, il n’est pas sorti une seule fois” regrette-t-elle tout en fixant son ventre.

Pour permettre à ce candidat particulièrement précoce de participer aux épreuves, un dispositif spécial a déjà été mis en place par le rectorat. Tout d’abord, un aquarium de liquide amniotique sera placé au centre de la salle d’examen du Lycée Paul Eluard à Grenoble (lieu de l’examen NDLR) pour accueillir l’embryon. De plus, dépourvu de bras, de jambes, de colonne vertébrale et de doigts, le petit Théo aura tout naturellement droit à un tiers temps. Enfin, toujours relié à sa mère par le cordon, un surveillant supplémentaire sera dépêché sur place afin de s’assurer que cette dernière ne lui souffle pas les réponses.

Rappelons que Théo n’est pas le seul profil atypique de cette session 2025 puisque le candidat le plus âgé cette année n’est autre que Barbota, une tortue géante des Galápagos de près de 400 ans.