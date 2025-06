L’URSSAF annonce l’ouverture d’un Escape Game inspiré de son site

Voici une salle qui risque de donner du fil à retordre aux plus grands aficionados des Escape Games. Le complexe de jeux à énigmes parisien “The Game” a inauguré ce lundi une toute nouvelle salle sur le thème de l’URSSAF Limousin. Dans un décor sobre d’appartement, chaque participant aura exactement 22 heures pour se frayer un chemin à travers l’interface du célèbre site jusqu’à l’objectif final : réussir à déposer sa déclaration trimestrielle avant la fin du temps imparti au risque de se faire imposer 8000 euros de frais et pénalités.

Une salle affichant un niveau “Expert ++” qui a déjà eu raison de la ténacité de plus de 100 testeurs. “J’ai fait “Saw”, “The Human Centipede” et même “Gaza – The Escape Game” mais là, c’était franchement impossible” raconte sur X le testeur @MagicVince. Même son de cloche pour la bêta-testeuse @WormiesDeluxe : “En 4h50, j’ai réussi à déchiffrer un codex en araméen me permettant de récupérer le moule de la clé usb comportant la première partie du plan du conduit d’évacuation menant à la salle des coffres afin d’y trouver mes identifiants en répondant à une énigme en morse donnée lettre par lettre par des lasers projetés sur plus de 40 miroirs placés tout autour de la salle. J’ai ressenti la même frustration et sidération face à autant de difficultés inutiles que dans la vraie vie. Bravo !”

De son côté, l’URSSAF Limousin s’est félicité d’avoir su apporter son manque d’organisation, sa froideur clinique, et son système conçu pour perdre les usagers dès la première seconde à la méticulosité inventive des salles du groupe “The Game”. Un partenariat qui semble d’ailleurs en inspirer plus d’un puisque le Trésor Public vient lui aussi d’annoncer la mise en chantier de son propre Escape Game inspiré du site Impots.gouv.fr.