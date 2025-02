11 ans après sa création, le compte LinkedIn de l’Urssaf obtient son premier like

C’est historique pour l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, plus communément appelée Urssaf, qui a enfin obtenu une interaction positive sur Internet après 11 ans de présence, comme nous l’explique Benoît, leur CM : “D’habitude, quand je reçois une notification du compte LinkedIn, c’est parce qu’on a reçu un commentaire insultant l’Urssaf, ou parfois sa maman ou sa grand-maman. Donc quand j’ai ouvert le mail disant qu’on avait reçu un like, j’ai cru à une arnaque. J’ai dû faire vérifier la validité du mail par notre service informatique avant de pouvoir y croire vraiment !”

Pour arriver à ses fins, Benoît a dû mettre en place une stratégie audacieuse et faire preuve d’esprit d’initiative : “C’est sûr que CM de l’Urssaf, c’est comme agent de nettoyage de toilettes dans un festival de hard rock : c’est un job à risque, pour lequel il faut avoir le cœur bien accroché. Mais l’avantage, c’est que j’avais une liberté totale dans mes publications, personne ne savait même que je publiais quelque chose. L’essentiel de mon boulot consiste à supprimer les messages d’insultes pour ne pas saturer l’espace de stockage du serveur.”

C’est grâce à cette liberté totale que Benoît a pu tenter une petite blague pleine d’autodérision : “L’Urssaf, c’est comme ton partenaire quand tu ramènes un truc à manger : peu importe ce que c’est, il va taper dedans.” Et c’est grâce à ça que le premier like est arrivé.

Un tremplin vers d’autres likes ?

“Le truc, c’est que ça ne s’est pas arrêté là : on a eu ensuite une dizaine d’autres likes, et même un commentaire avec deux smileys fou rire. Je peux vous dire qu’on a fêté ça dignement !” nous explique Benoît.

Des premières interactions positives qui donnent des ailes au service communication de l’Urssaf : “Maintenant, on a envie de surfer sur cette vague avec d’autres posts, et même des vidéos. On prépare un clip de rap où on montre le patron de l’Urssaf qui prend un bain de billets de 500 euros en expliquant que c’est l’argent des cotisations. C’est sûr, ça, les gens vont adorer !”

Photo de Bastian Riccardi