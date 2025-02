Bernard Arnault entame une grève du caviar pour protester contre le projet de surtaxe des entreprises

Bernard Arnault fulmine. Tout juste de retour des États-Unis, il a pu observer “le vent d’optimisme” qui souffle sur le pays : “Pendant qu’on taxe le made in France, Donald Trump baisse les impôts des entreprises américaines. On devrait beaucoup plus s’inspirer des idées de cet homme : malgré son programme ouvertement transphobe, ses velléités colonialistes, ses préjugés racistes et ses convictions anti-IVG, c’est un vrai progressiste.”

Préoccupé par l’annonce du gouvernement, le patron craint surtout pour l’avenir de sa société. “On a péniblement fait 85 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2024. Avec cette nouvelle taxe, le gouvernement veut tout bonnement tuer les petits entrepreneurs !” déplore Bernard Arnault, qui a annoncé dans la foulée entamer une grève du caviar pour manifester sa colère. Une grève de la faim presque totale, puisque le PDG sera régulièrement hydraté grâce à des pipettes de Romanée-Conti Grand Cru.

Éric Ciotti, bouleversé par ce geste courageux, a appelé le gouvernement à revenir sur ce projet d’impôt sur les entreprises et à chercher d’autres solutions pour renflouer les caisses de l’État, “en taxant par exemple les retraités et les classes moyennes ou en diminuant le budget des hôpitaux, comme on l’a toujours fait.”

Crédit photo :Chesnot / Contributeur