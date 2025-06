Benjamin Netanyahou menace de violentes représailles Théo, 7 ans, après qu’il a déclaré que « la guerre c’est pas bien »

“Inadmissible. Israël ne laissera pas intimider par des écrits aussi extrémistes et outranciers” a affirmé Benjamin Netanyahou alors que le Moyen-Orient se prépare à une intervention en Iran. Le petit Théo, 7 ans, élève d’une classe primaire à Verdun avait écrit sur un de ses dessins “la guerre c’est pas bien”, un message fort, accompagné selon plusieurs sources, d’un soleil et ainsi que de plusieurs individus (à ce stade encore en cours d’identification) en train de se tenir la main et danser dans ce qui semble être un très grand jardin et une maison.

Un message jugé ‘totalement hors de propos” a rajouté le Premier ministre israélien, bien qu’aucune mention du conflit en cours n’ait été visible dans le dessin, critiquant en outre les nombreuses fautes d’orthographe dans le message extrémiste qui accompagnait le dessin comme “Vives les bisou” (sic) et de “les câlins c’est tro bien” “Qui donne ces bisous ? À qui ? Pourquoi ? Les bisous et les câlins ont-ils un réel pouvoir ?” s’est interrogé un expert ce matin sur BFMTV.

De leurs côtés, les parents de Théo assurent qu’il ne s’agissait que d’un message d’amour universel et qui ne visait personne en particulier ou aucun homme politique. “Théo n’est pas un radical, ni un politique, c’est un rêveur qui pense qu’on peut régler les conflits avec des câlins et des bonbons” ont-ils assuré en larmes lors d’une conférence de presse.

L’inspection académique aurait de son côté assuré « réfléchir à suspendre immédiatement l’enseignante de Théo”, la jugeant responsable de l’apparente radicalisation de l’enfant. Par crainte d’une contagion de cette idéologie woke à base de câlins et de bisous, Donald Trump aurait signé un “executive order” interdisant les dessins d’enfants sur tout le territoire américain.

Photo : de jonas mohamadi