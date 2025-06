Malgré un programme prometteur, la crise au Soudan peine à susciter l’engouement

Malgré un casting international prestigieux associant la Russie, la Chine et l’ONU, et un scénario haletant mêlant guerre civile, famine et déplacements massifs de population, la crise au Soudan peine à captiver le grand public.

En cause : une concurrence féroce du côté de l’Ukraine et à Gaza, mais pas seulement. “Seulement 13 % des Français sont capables de situer le Soudan sur une carte”, explique l’Unicef “ et 7 % pensent que c’est une ville dans les Ardennes”. Trop loin, trop peu connue, la crise au Soudan arrive en 734e position des sujets qui intéressent les Français, entre le football féminin et la pollution des eaux potables.

Malgré plusieurs tentatives de relancer l’intérêt, incluant des prises de parole alarmistes à l’ONU, des photos d’enfants souffrant de la famine qui fait rage dans le pays, la crise soudanais semble condamnée à rester dans les limbes médiatiques. “On a même eu recours à un caméo de Joe Biden en septembre 2024 appelant les parties en conflit à reprendre les négociations, mais rien n’y fait” se lamente le président de l’assemblée générale de l’ONU.

Pour tenter de capter l’intérêt du public, des scénaristes prévoient d’adapter le conflit en série Netflix avec une bande originale signée John Williams et un nom plus vendeur : “Soudan : the last of them”.