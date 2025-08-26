Economie
Afin de renflouer les caisses de l’État, le gouvernement va embaucher 5000 brouteurs
C’est une des mesures phares annoncées par François Bayrou dans l’objectif de réduction de la dette.
En cherchant des moyens de récupérer de l’argent par tous les moyens, le gouvernement a décidé de tenter l’expérience des “brouteurs”, ces escrocs, souvent basés en Côte d’Ivoire, qui se font passer pour quelqu’un d’autre sur internet pour soutirer de l’argent. “C’est une véritable reconnaissance pour nous, et pour tout le savoir-faire que l’on a développé depuis des années” nous explique Prosper Fofana (alias Patrick Dupont, Roméo Love, ou encore Ryan Gosling), nommé directeur de la nouvelle “Mission Brouteur” qui sera affiliée au ministère des finances.
Pour cela, le gouvernement ne va pas seulement légaliser les actions des brouteurs, mais aussi leur donner des moyens d’agir plus efficacement, comme nous le dévoile le premier ministre : “On va évidemment mettre à disposition de ces 5000 brouteurs, des ordinateurs avec la fibre, afin de pouvoir gérer de nombreux dossiers en parallèle. Et surtout, on va leur associer des graphistes qui pourront faire des montages photos et vidéos un peu moins pathétiques que ceux du faux Brad Pitt qu’on a vu à la télé.”. Emmanuel Macron félicite cette mesure gagnant-gagnant trouvée par le gouvernement : “En faisant ça, on crée de l’emploi, on favorise l’intégration de migrants et on n’augmente aucun impôt !”.
Une première mesure qui en appelle d’autres
Après les brouteurs, le gouvernement veut pousser encore davantage ces alternatives originales aux impôts, en se servant notamment des nouvelles technologies : “Nous allons mettre en place différentes actions, comme le chantage aux photos coquines, la revente aux entreprises pharmaceutiques des dossiers confidentiels des patients, et la vente de vidéos personnalisées de ministres qui vous souhaite votre anniversaire pour 29 euros.”
