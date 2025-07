Alain Afflelou dépose le bilan après son offre “1 paire achetée, 1 porte-avion offert”

Après la deuxième paire à seulement 1€ de plus, c’est une toute nouvelle offre qu’Alain Afflelou a décidé de lancer cette semaine : “1 paire de lunettes achetées = 1 porte-avions offert”. Un geste généreux mais totalement absurde qui a entraîné en moins de 24 heures une perte sèche de plus de 40 milliards d’euros pour le numéro 1 de l’optique en France. “Je ne comprends pas où ça a merdé” nous confie Alain Afflelou visiblement perdu. “En plus, j’avais pris soin de remplir à ras bord chaque porte-avions de lunettes de vue pour montrer mon sens commercial. Ça me semblait être une idée généreuse mais bon, je savais que j’aurais dû en faire plus…”

Une offre qui a plongé toute sa clientèle dans la stupeur à commencer par Dimitri, B. estomaqué après avoir retrouvé ce matin dans son jardin 3 porte-avions de 260 mètres de long, 75m de haut et près de 40 000 tonnes. “Je suis passé en boutique mardi dernier pour m’offrir une paire de lunettes de vue, une solaire et une troisième pour la lecture.” raconte-t-il, totalement déconfit, face aux 3 gigantesques bâtiments débordant sur la rue. “Et ce matin, alors que j’étais en train de dormir, j’ai soudain entendu un gigantesque vacarme avant de découvrir, livrés gratuitement devant ma porte, 3 porte-avions aux couleur de Tchin-Tchin” poursuit-il avant d’ajouter “Franchement je suis pas psychiatre mais là je crois qu’on peut le dire : il est fou Afflelou !”

Forcé de déposer le bilan, le magnat des lunettes garde cependant le sourire. Débordant d’un optimisme sans faille, Alain Afflelou déclare “avoir bien l’intention de se refaire” en proposant d’ici quelques semaines une toute nouvelle offre : “1 paire de lunettes achetées = 1 parc éolien offert”.

Crédits : Eric Fougere/Corbis via Getty Images.