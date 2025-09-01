Dette publique – François Bayrou assume l’entière responsabilité des Français

C’est avec la mine affectée et le ton grave que François Bayrou s’est exprimé en conférence de presse, ce lundi. Et son constat ne s’est pas fait attendre : “La dette, c’est chacun d’entre nous, mais quand même plutôt vous”, a-t-il martelé. Pour autant, le Premier ministre s’est dit prêt à assumer la mauvaise gestion budgétaire des Français, qui plonge aujourd’hui le pays dans une crise profonde.

Le chef du gouvernement a ensuite listé les dépenses que les Français auraient pu éviter, à commencer par les dépenses de santé qui creusent chaque jour un peu plus le fameux “Trou de la Sécu”. “Est-ce bien raisonnable d’aller à l’hôpital au moindre bras cassé ou dès lors que l’on crache du sang ?”, s’est-il emporté. Il a ensuite pointé la responsabilité des retraités, accusés de profiter du système après à peine 43 ans de travail au service de leur pays.

François Bayrou s’est ensuite lancé dans une énumération détaillée, engageant la responsabilité des fonctionnaires, des chômeurs, des entreprises, des banques, des étudiants, des boulangers, de Nelson Monfort, des pongistes, des bergers allemands ainsi que des chaussettes basses qui roulottent au fond de la basket pendant qu’on marche.

Après avoir rappelé que l’heure est aux solutions et plus aux accusations, François Bayrou s’est dit prêt à pardonner aux Français, moyennant un don de 50 000 € en petites coupures par habitant.