Pour prévenir du daltonisme, le gouvernement lance un numéro gris

“Le daltonisme est un mal qui touche près de 3 millions de personnes en France” a déclaré ce matin la ministre de la santé et de l’accès aux soins Catherine Vautrin. “Certains symptômes sont aujourd’hui encore trop méconnus : impossibilité de différencier le bleu cyan du bleu outremer, confusion entre le blanc cassé et le blanc écru ou encore la disparition pure et simple de certaines couleurs comme le vert opaline, le vert tilleul, le vert malachite ou plus fréquemment le vert olive” poursuit-elle, choquée. “Voilà pourquoi, le gouvernement et moi-même allons mettre en place dès septembre prochain un numéro gris afin de permettre à tous les daltoniens de se renseigner sur leur état et surtout de pouvoir le lire” conclut-elle d’une voix forte en brandissant son poing dans les airs.

Le numéro sera accessible 7j/7, 24h/24 et répondra à toutes les questions : “Comment griller efficacement un feu sans savoir s’il est rouge ?”, “Comment continuer à vivre sans savoir de quelle couleur est le poivron qu’on tient dans la main ?” ou encore “Comment vivre normalement quand on est daltonien ET aveugle ?”. Mais ce n’est pas tout car chaque personne pourra confirmer ou infirmer ses doutes grâce à des tests de vue intégralement menés par téléphone. Enfin, des solutions seront apportées pour alléger le quotidien des daltoniens comme par exemple la possibilité de prendre ses objets en photos et de les envoyer sur le site monquotidienencouleurs.fr pour recevoir le nom de leur couleur par mail en moins de 24 heures.

Une initiative qui fait du bien et qui n’est pas la seule à avoir été lancée cette semaine puisque le gouvernement vient d’annoncer la mise en place d’un numéro vert pour lutter contre la maladie d’alzheimer : le 31 17 85 28 19 56 41 12 93 37 09 71 88 441 777.