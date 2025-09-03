Politique
Un rapport du Sénat alerte sur la multiplication des rapports du Sénat
La commission d’enquête du Sénat chargée d’enquêter sur le nombre important de commissions d’enquête a rendu un rapport concluant sur l’inutilité des rapports rendus par les commissions d’enquêtes du Sénat.
Après plusieurs mois à éplucher les plus de 2000 rapports publiés par des sénateurs ces deux dernières années, le constat est édifiant : la multiplication des rapports publiés par des sénateurs nuit au bon fonctionnement du Sénat. « Cela fait cinq rapports publiés en moyenne chaque jour par les sénateurs. C’est beaucoup trop » explique un des membres de la commission qui préconise de réduire drastiquement le nombre de rapports publiés chaque année à quatre par jour.
Le rapport met également en doute la pertinence des sujets abordés par les sénateurs dans leurs commissions d’enquêtes et leurs rapports. Selon les sénateurs, parmi les sujets étudiés ces deux dernières années, on retrouve le recensement des salles de bowling sur le territoire français, un état des lieux des meilleures recettes de bœuf bourguignon revisitées ou une commission d’enquête sur les gens qui bloquent la file de gauche dans les escalators.
« Nous nous sommes même rendu compte qu’un groupe de sénateur avait travaillé sur la même question et rendu un rapport identique il y a seulement deux mois » indique un sénateur LR qui a proposé de créer une commission d’enquête pour étudier le bien-fondé des commissions d’enquêtes enquêtant sur les commissions d’enquête.
