Fact-check : combien de temps la France peut-elle encore rester sans Premier ministre ?

Depuis bientôt onze mois, l’État français évolue sans Premier ministre, une situation inédite qui ne favorise pas la stabilité selon plusieurs experts. Pour le politologue Francis Baron, « même si les derniers Premiers ministres sous Emmanuel Macron n’ont pas brillé par la pertinence de leurs décisions, ils permettaient de faire contrepoids au narcissisme du président et de donner l’illusion que la France était gouvernée. » Julie Brouillard, directrice de recherches à Sciences Po, ajoute : « Du strict point de vue du droit, il n’existe pas de règle ni de délai à ne pas outrepasser. En revanche, du point de vue de la décence, il conviendrait de ne pas battre le record de la Belgique restée sans gouvernement plus de seize mois entre 2018 et 2020. »

Une situation catastrophique ?

La situation est-elle alarmante pour autant ? Pour Francis Baron, il convient de relativiser : « C’est certes préoccupant mais n’oublions pas que la France n’a plus de président de la République depuis 2007 et que la politique française n’a plus d’idées depuis quarante ans. » Julie Brouillard renchérit : « Nous sommes en 2025, il y aura donc nécessairement un nouveau Premier ministre dans deux ans. La situation n’est pas encore catastrophique et j’ai bon espoir qu’un vrai Premier ministre soit nommé rapidement, comme Stéphane Séjourné ou Christian Jacob. »

Photo de SEBASTIEN PROUVOST